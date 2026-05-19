Участница шоу «Мастер игры» ростовчанка Полина Диброва оказалась в центре скандалов на проекте. Об этом она рассказала в соцсетях.Модель поделилась, что сначала старалась сохранять нейтралитет в спорах с другими участниками. Но позже начала вступать в конфликты, чтобы защитить себя.«Поначалу было сложно, и действительно возникло несколько конфликтов с участниками, хотя я считаю себя неконфликтным человеком, — поделилась Полина. — Мне приходилось где-то молчать, а где-то, наоборот, конфликтовать, чтобы выйти из сложных ситуаций. Но хочу сказать, что мы со всеми подружились. У нас отличные отношения, несмотря на то, что во время игры возникали разные непростые ситуации».Также Полина поделилась впечатлениями от съёмок. Экс-жена Дмитрия Диброва призналась, что если бы снова оказалась на съёмках, то не стала бы менять своё поведение.«Я просто хотела бы еще раз пережить подобные эмоции, потому что это незабываемо. Я считаю, что такие проекты — это некая точка роста для каждого участника, потому что ты проверяешь себя на прочность и свои умения в коммуникации с коллективом. Ты по-новому узнаешь людей, которые вокруг тебя. И, конечно же, делаешь выводы после этого всего», — добавила ростовская модель.