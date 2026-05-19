Участница шоу «Мастер игры» ростовчанка Полина Диброва оказалась в центре скандалов на проекте
Участница шоу «Мастер игры» ростовчанка Полина Диброва оказалась в центре скандалов на проекте. Об этом она рассказала в соцсетях.
Модель поделилась, что сначала старалась сохранять нейтралитет в спорах с другими участниками. Но позже начала вступать в конфликты, чтобы защитить себя.
«Поначалу было сложно, и действительно возникло несколько конфликтов с участниками, хотя я считаю себя неконфликтным человеком, — поделилась Полина. — Мне приходилось где-то молчать, а где-то, наоборот, конфликтовать, чтобы выйти из сложных ситуаций. Но хочу сказать, что мы со всеми подружились. У нас отличные отношения, несмотря на то, что во время игры возникали разные непростые ситуации».
Также Полина поделилась впечатлениями от съёмок. Экс-жена Дмитрия Диброва призналась, что если бы снова оказалась на съёмках, то не стала бы менять своё поведение.
«Я просто хотела бы еще раз пережить подобные эмоции, потому что это незабываемо. Я считаю, что такие проекты — это некая точка роста для каждого участника, потому что ты проверяешь себя на прочность и свои умения в коммуникации с коллективом. Ты по-новому узнаешь людей, которые вокруг тебя. И, конечно же, делаешь выводы после этого всего», — добавила ростовская модель.