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Василий Голубев сообщил о работе ПВО в небе над Ростовом

Василий Голубев сообщил о работе ПВО в небе над Ростовом
Василий Голубев сообщил о работе системы ПВО утром 29 октября. По словам главы региона, около 11:25 противовоздушная оборона уничтожила воздушную цель.

- Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие, - написал губернатор Ростовской области у себя в телеграм-канале.

Стоит отметить, что после того как прогремел взрыв, у граждан из Первомайского и Пролетарского районов задребежжали стекла, а у машин сработали сигнализации.
Фото: Ростов.ру
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