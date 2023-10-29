Василий Голубев сообщил о работе ПВО в небе над Ростовом

Фото: Ростов.ру

Василий Голубев сообщил о работе системы ПВО утром 29 октября. По словам главы региона, около 11:25 противовоздушная оборона уничтожила воздушную цель.- Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие, - написал губернатор Ростовской области у себя в телеграм-канале.Стоит отметить, что после того как прогремел взрыв, у граждан из Первомайского и Пролетарского районов задребежжали стекла, а у машин сработали сигнализации.