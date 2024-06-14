В ночь на 14 июня над Ростовской областью прогремел мощный взрыв

Фото: DonDay.ru/видео: соцсети (тг Это Ростов).

В небе над Ростовской областью прогремел звук взрыва. Мощный грохот прогремел в ночь на 14 июня около 02:10.Отчетливо слышно было в западной части города: на Профсоюзной, Коммунистическом, Стачки, Текучева, Мадояна и других улицах. Ростовчане утверждают, что такого сильного грохота они еще не слышали.По словам местных жителей, залп был настолько мощным, что у машин сработала сигнализация, а в домах задребезжали окна и затряслись стены. Многие люди вскочили с постели, проснувшись от громкого звука.Вероятно, причиной ночного переполоха стала работа системы ПВО (противовоздушной обороны). Официального комментария пока нет.