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Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о звуке, похожем на взрыв

Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о звуке, похожем на взрыв
Власти опровергли информацию о работе средств противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью. Сильный грохот напугал ростовчан 16 февраля.

Около 13:05 звук, похожий на взрыв, услышали жители в центре донской столицы и на Западном. Также грохот слышали в Азове, Батайске, Новочеркасске, Койсуге, Самарском и других населенных пунктах.

Ударная волна была настолько сильной, что в домах людей задрожали окна, у автомобилей сработали сигнализации.

- По данным военных, средства ПВО не были задействованы, - заявили в правительстве Ростовской области.
Что стало причиной грохота, неизвестно.
Фото: СоцСети
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