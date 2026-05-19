Восьмибалльные пробки сковали движение во всех районах Ростова вечером 19 мая

Ростов-на-Дону парализовали адские пробки вечером 19 мая. По данным сервиса «Яндекс.Карты», уровень загруженности дорог в донской столице достиг восьми баллов. Это привело к практически полной остановке движения на многих магистралях.Центр города оказался в эпицентре транспортного паралича. Заторы сковали движение на таких ключевых улицах, как проспект Ворошиловский, Большая Садовая, Семашко, Красноармейская, Береговая, Текучева, а также проспекты Кировский и Театральный.Не лучше ситуация сложилась и в Западном жилом массиве, где движение затруднено на улицах Малиновского, Всесоюзной, Мадояна и Еременко. Северная часть города также не избежала многокилометровых пробок. Ростовчане, оказавшиеся на улицах Нансена, Михаила Нагибина, Сиверса, Королева, Вавилова и Немировича-Данченко, вынуждены были передвигаться со скоростью, не превышающей 10 километров в час.Дополнительным фактором, усугубляющим и без того сложную дорожную обстановку, может стать надвигающаяся непогода. Синоптики прогнозируют на вечер дождь и град. Стихия уже начала проявлять себя: локальные неблагоприятные погодные явления зафиксированы в поселке под Батайском.