Ростовчанам объяснили, почему они не могут отслеживать движение автобусов

Ростовчане продолжают выражать недовольство работой общественного транспорта. Одной из главных претензий является отсутствие возможности отслеживать движение автобусов на карте. Это приводит к частым сбоям и неудобствам для пассажиров.В городской администрации объяснили, что в последнее время наблюдаются регулярные проблемы в работе систем спутниковой навигации в автобусах. По информации представителей администрации, эти неполадки связаны с деятельностью систем радиоподавления, которые находятся под контролем министерства обороны.Из-за этого пользователи не могут точно определить местоположение автобуса в реальном времени или сталкиваются с некорректным отображением информации.Пассажирам приходится на остановках ожидать транспорт в надежде, что он скоро подъедет. Стоит отметить, что в городе недавно установили умные остановки, которые предоставляют информацию о приближении автобусов. Однако такие остановки расположены только в центральной части города.