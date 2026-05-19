Ростовчанам объяснили, почему они не могут отслеживать движение автобусов

Ростовчане продолжают выражать недовольство работой общественного транспорта. Одной из главных претензий является отсутствие возможности отслеживать движение автобусов на карте. Это приводит к частым сбоям и неудобствам для пассажиров.

В городской администрации объяснили, что в последнее время наблюдаются регулярные проблемы в работе систем спутниковой навигации в автобусах. По информации представителей администрации, эти неполадки связаны с деятельностью систем радиоподавления, которые находятся под контролем министерства обороны.

Из-за этого пользователи не могут точно определить местоположение автобуса в реальном времени или сталкиваются с некорректным отображением информации.

Пассажирам приходится на остановках ожидать транспорт в надежде, что он скоро подъедет. Стоит отметить, что в городе недавно установили умные остановки, которые предоставляют информацию о приближении автобусов. Однако такие остановки расположены только в центральной части города.
Фото: Яндекс карты
