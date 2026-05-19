Фото: Дондей

В будущем сквере Ростова появится мурал и высадят виноград. Благоустройство места для прогулок и отдыха находится на Социалистической, 129. О строительстве заговорили еще в конце 2025 года. Тогда властями было принято решение благоустроить участок, где снесли старое здание. Такой опыт в донской столице впервые.Жители выбрали концепцию озеленения. Поэтому название сквера — «Кленовый дворик». Следуя этой концепции, за два месяца удалось высадить более 30 деревьев. Также в сквере установят круглые клумбы с цветами, лавочки, современные навесы для солнца. Ночью будут зажигаться фонари. По периметру зоны отдыха высадят виноград. Виноградная лоза, по дизайнерской задумке, должна стать живой изгородью. А кирпичную кладку с торца соседнего дома украсит мурал.Благоустройство территории происходит за счет инвестора. Ранее местные власти оценили работы в 30 млн рублей.