В Ростовской области имущество племагрофирмы-банкрота продают с молотка за 2,4 млрд рублей. Информация об этом появилась в Едином реестре сведений о банкротстве.Племенная агрофирма «Андреевская», основанная еще в 2002 году, специализировалась на аренде и лизинге сельскохозяйственной техники, а также на производстве зерновых культур. По своей сути, племагрофирма – это предприятие, совмещающее коммерческое выращивание продукции с племенным разведением, занимающееся селекцией и улучшением пород животных или сортов растений.На торги выставлен обширный лот, включающий 425 зданий, сооружений и насаждений, а также 1 497 земельных участков с правами аренды. В состав имущества входят и 2 686 единиц автотранспорта и спецтехники. Примечательно, что география активов не ограничивается Ростовской областью: часть имущества расположена в Волгоградской области и Ставропольском крае.История банкротства «Андреевской» уходит корнями в долги ООО «Агро Эксперт Астрахань» перед «Минбанком». Позднее права требования по этим долгам перешли к ООО «Ставропольский бройлер». В 2022 году произошло объединение «Агро Эксперт Астрахань» с племагрофирмой «Андреевская», включившее в объединенную структуру множество дочерних и связанных предприятий из различных регионов. Суммарный долг этих компаний превысил 2,2 миллиарда рублей.Процедура банкротства была инициирована ООО «Ставропольский бройлер» в 2024 году. Уже в июне 2025 года племагрофирма «Андреевская» была официально признана несостоятельной, и было открыто конкурсное производство.Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 июня. Определение победителя торгов состоится 8 июня.