В Ростове жители пожаловались на состояние детской площадки на 40-летия Победы. Соответствующую жалобу они разместили на сайте Благоустройства.Площадка расположена на 40-летия Победы, в районе дома № 81. Некоторые сооружения пришли в негодность: качели непригодны для использования, отсутствуют безопасное покрытие и освещение на площадке. Как рассказали горожане, ремонт на участке проводили 10 лет назад.- Мусор убирается силами мам, которые гуляют с детьми, огромные ветки деревьев не убраны с прошлого года. Сломанные качели, не отвечающие безопасности (в прошлом году несколько раз вызывали скорую помощь, так как дети падали с них - стойки качели не закопаны в землю, и металлические крепления, на которых она стоит, - на поверхности, а не в земле). У детей близлежащих домов нет возможности гулять где-то в другом месте, - пишут жители.Жители просили помощи в ремонте еще в 2025 году. В ответе администрации сказано, что состояние площадки не соответствует требованиям безопасности. Однако разрушенные элементы так и не заменили.Чтобы избежать травм, люди просят как можно скорее решить вопрос.