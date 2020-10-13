Власти Ростовской области официально заявили о возвращении режима самоизоляции

Решение о введении дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости COVID-2019 официально подтвердили в правительстве Ростовской области. С 16 октября донской регион возвращается к режиму самоизоляции.Постановление донского правительства с перечнем дополнительных мер против распространения COVID-19 в действующее постановление регионального правительства № 272 утвердил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Согласно документу, жителям региона старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, нужно перейти на дистанционную работу. В целом, и другим жителям донского региона запретят выходить из дома без надобности. Исключением будут считаться такие причины, как медицинская помощь, уход за родственниками, выгул домашних питомцев, вынос мусора, работа и учёба, поход в магазин или тренажёрный зал, судебное заседание и на похороны.Осталась небольшая категория людей, которым будет разрешено ходить на работу: это чиновники, волонтеры, госслужащие, медики и ряд других жизненно важных профессий. При этом работодателей обяжут предоставлять информацию об инфицированных и контактных больных.Новые ограничения появятся и для медицинских учреждений Дона. Так, запретят плановые приёмы, за исключением курсового и программного лечения. Жителям старше 65 лет не разрешат проходить плановые осмотры и диспансеризацию.Также теперь не могут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей в закрытых помещениях, а выступления музыкальных групп, театральных и других коллективов оказались будут разрешены при условии заполнения залов на 40% и при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности. К стати, купить на какое-либо мероприятие или в кино можно будет теперь только дистанционно.Отныне на всей территории области введен запрет на работу кафе и ресторанов после 22 часов, а ночные клубы и вовсе постановили закрыть. Запрещено курение кальянов в общественных местах.Эпидемиологическая ситуация в регионе действительно критическая. На сегодняшний день прирост заболевших в Ростовской области за 7 дней составляет 8,1% - это выше, что выше среднероссийского. Ежедневно коронавирусом заражается несколько сотен человек, почти по 10 умирают ежедневно. Медики не справляются с нагрузкой, ковидные госпитали переполнены. По словам главы донского минздрава, система здравоохранения Ростовской области может не выдержать нагрузки.