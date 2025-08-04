Акцию в защиту парка «Дружба» провели в Ростове

- В очередной раз мы хотим донести, что мы хотим зеленый парк, спортивный парк (которым он был и исторически сложился), с минимальным количеством твердых покрытий, с максимальным озеленением, спортивными детскими площадками, освещением и лавочками, - уточняет координатор общественного движения «Городской патруль» и юрист Елена Хатламаджиян. - Никаких гастрономических точек, никаких строений, сооружений, зданий и всего остального быть не должно. Потому что у нас на Северном гулять-то больше негде.

- Парк «Дружба» - это то, что сложилось большими трудами людей в 70-80 годах. Местные жители приходили сюда и иногда даже только с 10 попытки сажали деревья, потому что здесь очень сложная почва. Люди это делали, чтобы им в старости было где гулять с внуками. А сейчас эту территорию закрыли за забором, - говорит гид-организатор акции «Квартальный ангел» Алексей Павловский. - Почему я не равнодушен к этой истории – потому что я тоже когда-то окажусь в ситуации, что мне будет некуда выйти из дома.

Фото: Дондей

В Ростове провели акцию в защиту парка «Дружба». Общественники собирали подписи с жителей города 1 августа на улице Капустина у памятника советским летчикам Борису Капустину и Юрию Янову.Уже как четыре года зеленый массив на берегу Северного водохранилища закрыли за железным забором. Территорию огородили для благоустройства, при этом вырубив несколько сотен деревьев. При попытки компенсации озеленения застройщики не добились необходимого результата.В конечном итоге с недобросовестными подрядчиками расторгнули договоры, а также против них возбудили уголовные дела. На данный момент разрабатывается новый проект парка. Реализовать его хотят в течение трех лет.С момента вырубки деревьев неравнодушные жители создали общественную группу. Они активно участвовали в сохранении парковой аутентичности – писали письма и обращения, а также собирали подписи.Но со сменой власти выяснилось, что об этой социальной деятельности якобы никто не знал. Участникам движения приходится делать все по новой. Так, уже месяц они собирают новые подписи на защиту парка.Оказали содействие активистам и экскурсоводы. В рамках акции для горожан провели экскурсии и лекции, чтобы больше рассказать о целях общественного движения и ценности парка «Дружба».Собранные подписи вместе с обращением направят в администрацию. Общественники верят, что смогут добиться справедливости для своего парка.