В Ростовской области оштрафовали предпринимателя, который выбросил гору сырого мяса на трассе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.Незаконные мясные свалки обнаружили в феврале 2026 года на трассе под Ростовом. Водители были шокированы, обнаружив на дороге огромные кучи сырых свиных голов и обрезков. Подобные свалки были найдены и на участках в Советском районе Ростова-на-Дону и Мясниковском районе.Специалисты Россельхознадзора, благодаря клейму на свиных головах, быстро установили виновника – местное мясоперерабатывающее предприятие.После огласки в СМИ и соцсетях прокуратура начала проверку, выявив серьезные нарушения: неправильное оформление документов на отходы и пренебрежение правилами безопасности. Руководство призналось в передаче отходов без документов.В марте 2026 года на директора и предприятие завели административные дела, предписав им устранить нарушения. Незаконные свалки были ликвидированы местными властями.