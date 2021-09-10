Жители Ростова просят власти оставить деревья в парке «Дружба»

Жители Ростова-на-Дону просят власти оставить деревья в парке «Дружба», который расположен в северной части города. Свое видеообращение к губернатору области Василию Голубеву они опубликовали в социальных сетях.На кадрах общественники и активисты донской столицы рассказывают, что в техническом задании по благоустройству парка сказано, что все деревья, которые растут на расстоянии метра (от подпорных стен) признаны аварийными и нуждаются в ликвидации. Всего в списке указано 206 таких деревьев, но ростовчане уверены, что в скором времени этот список могут увеличить.Горожане не отрицают, что они сами давно просили благоустроить территорию парка, но так, чтобы он оставался природным, а не ценой деревьев. Тем более что большинство людей приходят сюда отдыхать именно из-за чистого воздуха, который обеспечивают растения.