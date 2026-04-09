В Ростовской области на два дня из-за ремонта закроют железнодорожный переезд

В Неклиновском районе закроют железнодорожный переезд на два дня. Причина – проведение ремонтных работ, о чем сообщает МКУ «УЧПС Неклиновского района».

Специалисты будут заниматься демонтажем переездного настила на ж/д переезде на 1 259-м километре перегона Неклиновка-Марцево. Этот переезд является частью автомобильной дороги, ведущей в село Покровское.

В целях обеспечения безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта на данном участке будут введены ограничения. Движение будет полностью приостановлено с 8:00 27 апреля до 18:00 28 апреля.

Для непрерывного проезда автотранспорта будет организован объезд. Альтернативный маршрут пройдет через железнодорожный переезд 1 255-й километр ПК 8 перегона Матвеев Курган, Неклиновка. Данный переезд также пересекается автодорогой по улице Металлургической, ведущей в село Покровское.
