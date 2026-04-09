В Ростовской области лечение гайморита у мужчины закончилось удалением глаза. История произошла в Волгодонске еще в 2021 году. Тогда 62-летний Николай Х. обратился к местным врачам с жалобами на боли в левой части головы. Он обратился в местную поликлинику. Врачи диагностировали у него гайморит и отправили в стационар. После одной из процедур у него начал опухать глаз. Мужчина обратился к врачам, но те не оказали ему помощь должным образом.Впоследствии пациент ослеп на один глаз. Его пришлось удалить.Николай подал в суд на больницу. Волгодонской районный суд пришел к выводу, что тяжелые последствия стали результатом некачественного лечения. Пострадавшему присудили 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Больница пыталась обжаловать решение. Но апелляционная инстанция согласилась с выводами суда, но увеличила сумму выплаты до одного миллиона рублей.Представители медучреждения дошли до Четвертого кассационного суда. По решению от 10 марта 2026 года суд оставил решение без изменений.