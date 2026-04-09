Ученые планируют восстановить популяцию редкого шипа в Азовском море

Ростовские ученые предложили план по возвращению в воды Дона и Азовского моря шипа. Этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу.Находка шипа у берегов Краснодарского края в октябре прошлого года стала настоящим прорывом. Последний раз эту краснокнижную рыбу наблюдали в Азовском море ровно 100 лет назад. Исторически шип был обитателем Аральского моря, которое, к сожалению, высохло из-за масштабных экологических проблем. Тем не менее, часть популяции умудрилась мигрировать в соседние моря, включая Черное, Азовское и Каспийское.Ученых особенно удивляет появление шипа в Азовском море, ведь этот вид предпочитает пресную воду, а соленость Азовского моря продолжает расти. Предполагается, что присутствие шипа связано с успешной программой его искусственного разведения. С 2018 по 2025 годы в реку Кубань было выпущено более 1,4 миллиона мальков.Теперь, видя, что шип может адаптироваться к новым условиям, исследователи всерьез задумались о расширении охвата программы. Наиболее перспективным направлением они видят нижнее течение Дона, ниже Кочетовского гидроузла.- Мы предлагаем выпускать гораздо больше мальков шипа не только в реку Кубань, но и в нижнее течение реки Дон, – комментируют ученые.Эксперты уверены, что реки Дон и Кубань, а также Азовское море, включая Таганрогский залив, смогут обеспечить молодь шипа необходимым кормом.