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Жителей Ростовской области напугал звук взрыва днем 16 февраля

Жителей Ростовской области напугал звук взрыва днем 16 февраля
В Ростовской области жителей напугал звук взрыва. Сильный грохот слышали жители в разных частях донской столицы и региона.

Звук, похожий на взрыв, прогремел около 13:05. Свидетелями стали горожане в Ростове на Западном и в центре города. Также грохот был слышен за десятки километров: в Азове, Батайске, Новочеркасске, Койсуге, Самарском и других.

- От ударной волны задрожали стекла дома. У машин включились сигнализации, - добавили очевидцы в соцсетях.

Некоторые предполагают, что в небе сработала система ПВО. Однако, что стало реальной причиной грохота, не сообщается.
В спецслужбах пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.
Фото: Rostov.ru
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