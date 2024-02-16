Жителей Ростовской области напугал звук взрыва днем 16 февраля
В Ростовской области жителей напугал звук взрыва. Сильный грохот слышали жители в разных частях донской столицы и региона.
Звук, похожий на взрыв, прогремел около 13:05. Свидетелями стали горожане в Ростове на Западном и в центре города. Также грохот был слышен за десятки километров: в Азове, Батайске, Новочеркасске, Койсуге, Самарском и других.
- От ударной волны задрожали стекла дома. У машин включились сигнализации, - добавили очевидцы в соцсетях.
Некоторые предполагают, что в небе сработала система ПВО. Однако, что стало реальной причиной грохота, не сообщается.
В спецслужбах пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.