Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростовской области прокомментировали звук взрыва в Азове

Власти Ростовской области прокомментировали звук взрыва в Азове
Власти Ростовской области объяснили происхождение звука, похожего на взрыв, в Азове. Сильный грохот прогремел 18 октября.

Звук взрыва слышали азовчане около 13:50 в нескольких районах города. Кроме того, свидетелями грохота стали жители Ростовской области. От мощной звуковой волны у людей дома задрожал пол.

Власти донского региона поспешили успокоить местных жителей.

- По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы, - сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.