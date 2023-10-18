Власти Ростовской области прокомментировали звук взрыва в Азове
Власти Ростовской области объяснили происхождение звука, похожего на взрыв, в Азове. Сильный грохот прогремел 18 октября.
Звук взрыва слышали азовчане около 13:50 в нескольких районах города. Кроме того, свидетелями грохота стали жители Ростовской области. От мощной звуковой волны у людей дома задрожал пол.
Власти донского региона поспешили успокоить местных жителей.
- По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы, - сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.