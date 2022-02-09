Владимир Устинов останется на должности полпреда президента России в ЮФО до 2023 года
Президент России подписал указ о продлении службы Владимира Устинова на посту полпреда президента России в ЮФО. Соответствующий документ был подписан 11 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля.
Согласно ему, Устинов будет представлять интересы Южного федерального округа до 2023 года. Примечательно, что этой должности чиновник находится уже на протяжении 14 лет.
Владимир Устинов является полпредом президента РФ в ЮФО с 2008 года. Согласно данным из декларации, за минувший год он потерял миллион рублей доходов и заработал чуть больше 16 миллионов рублей.
У него во владении несколько участков земли общей площадью 15 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью почти две тысячи квадратов, гараж и место для авто. Также у чиновника есть небольшой автопарк. Среди задекларированных машин - Mercedes Benz C500, Land Rover Range Rover, а также мотоцикл Java 350. Общая стоимость автомобилей полпреда варьируется в пределах 10 миллионов рублей.