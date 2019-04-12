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Полспред президента в ЮФО на три миллиона увеличил свои доходы

Полспред президента в ЮФО на три миллиона увеличил свои доходы
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов за год заработал 14, 4 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом доходы чиновника выросли на 3 миллиона.

В собственности у господина Устинова земельные участки общей площадью 15 тысяч квадратных метров, три дома, квартира площадью 148 квадратов и гараж.

Доход его супруги значительно меньше. Она за год она сумела заработать всего 218 тысяч рублей. Однако в ее собственности Chrysler PT Cruiser, два земельных участка, дом в 335 квадратов и большой гараж.

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