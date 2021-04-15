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Полпред президента в ЮФО за год уменьшил свой доход на миллион рублей

Полпред президента в ЮФО за год уменьшил свой доход на миллион рублей
В 2020 году полпред президента в ЮФО заработал чуть больше 16 миллионов рублей. Владимир Устинов отчитался о своих доходах за минувший год.

В декларации указано, что Устинов владеет несколькими участками земли общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Помимо земли, у него во владении - два жилых дома площадью почти две тысячи квадратных метров, гараж и место для авто. Также у Владимира Устинова есть небольшой автопарк. Среди задекларированных машин - Mercedes Benz C500, Land Rover Range Rover, а также мотоцикл Java 350. Общая стоимость автомобилей полпреда варьируется в пределах 10 миллионов рублей.

Примечательно, что в 2019 году Устинов задекларировал 17 миллионов рублей. То ли пандемия повлияла на доходы чиновника, то ли была совершена какая-то сделка, неизвестно.

Напомним, что Владимир Устинов является неизменным полпредом президента в ЮФО на протяжении 10 лет. На своем посту он находится с 2008 года.

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