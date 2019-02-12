Виктория Лопырева опубликовала первое фото с новорожденным малышом





Ведущая и модель Виктория Лопырева опубликовала первое фото с новорожденным малышом. Молодая мамочка поблагодарила всех за поздравления и сообщила, что и она, и сын чувствуют себя хорошо.



«Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдёт, - написала Виктория. - Хотя, с другой стороны, ожидала - я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет».



Ранее мама Виктории Ирина сообщила, что родители ещё не определились с именем. Они наблюдают за новорожденным, чтобы подобрать имя, которое будет соответствовать его характеру.



Напомним, малыш появился на свет 5 февраля. Роды проходили в Америке, где Виктория жила последние месяцы беременности. Отцом ребёнка стал бизнесмен Игорь Булатов. Свои отношения пара долго скрывала, поскольку на момент знакомства с ведущей предприниматель ещё состоял в браке с дочерью миллиардера Татой Карапетян.



Когда об отношениях молодых людей стало известно широкой общественности, на Викторию посыпались сотни упреков. Её обвиняли в связи с женатым мужчиной. Сам Булатов утверждал, что с женой, кроме детей, их ничего не связывает. В то же время его супруга Тата объявила, что узнала о романе мужа «вместе со всеми» из СМИ.



На протяжении беременности Виктория старалась оградить себя от нападок недоброжелателей и думать только о будущем ребёнке. Лишь однажды она публично высказалась в адрес экс-супруги возлюбленного, которая, по мнению Лопыревой, устроила её травлю.