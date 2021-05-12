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Галину Габисову признали лучшим игроком в матче с «Астраханочкой»

Галину Габисову признали лучшим игроком в матче с «Астраханочкой»
Голкипер «Ростов-Дона» Галина Габисова стала лучшим игроком в ответном матче с «Астраханочкой». Информация появилась на официальном сайте гандбольного клуба Ростова.

Болельщики отдали Габисовой почти 60% голосов. Вторую позицию заняла Кристина Кожокарь — за неё проголосовали 44,26% зрителей. Закрыла тройку лучших спортсменок Юлия Манагарова — 30,05% голосов. Кстати, в прошлой игре с той же «Астраханочкой» Манагарова, по мнению фанатов, показала себя на высшем уровне. Ей отдали более 60% голосов.

Напомним, донской клуб буквально вырвал победу у астраханских девушек. Команды на протяжении всего матча шли ноздря в ноздрю, и по итогу закончили со счётом 25:24.

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