Галину Габисову признали лучшим игроком в матче с «Астраханочкой»
Голкипер «Ростов-Дона» Галина Габисова стала лучшим игроком в ответном матче с «Астраханочкой». Информация появилась на официальном сайте гандбольного клуба Ростова.
Болельщики отдали Габисовой почти 60% голосов. Вторую позицию заняла Кристина Кожокарь — за неё проголосовали 44,26% зрителей. Закрыла тройку лучших спортсменок Юлия Манагарова — 30,05% голосов. Кстати, в прошлой игре с той же «Астраханочкой» Манагарова, по мнению фанатов, показала себя на высшем уровне. Ей отдали более 60% голосов.
Напомним, донской клуб буквально вырвал победу у астраханских девушек. Команды на протяжении всего матча шли ноздря в ноздрю, и по итогу закончили со счётом 25:24.