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Ветер в Ростовской области усилится до 83 километров в час

Ветер в Ростовской области усилится до 83 километров в час
В донском регионе ожидается усиление ветра. Порывы воздушных масс будут достигать 83 километров в час (23 метра в секунду). 18 января в большинстве районов испортится погода: пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах образуется гололедица. Водителей просят не лихачить и соблюдать ПДД. Из-за порывистых воздушных масс возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам лучше не парковать свои машины под массивными ветками.

14 января в Ростове ветер разбушевался настолько, что повалил главную городскую елку. Символ Нового года чудом никого не травмировал.
Фото: Алексей Бойко.
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