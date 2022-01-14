Ветер в Ростовской области усилится до 83 километров в час

Фото: Алексей Бойко.

В донском регионе ожидается усиление ветра. Порывы воздушных масс будут достигать 83 километров в час (23 метра в секунду). 18 января в большинстве районов испортится погода: пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.На дорогах образуется гололедица. Водителей просят не лихачить и соблюдать ПДД. Из-за порывистых воздушных масс возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам лучше не парковать свои машины под массивными ветками.разбушевался настолько, что повалил главную городскую елку. Символ Нового года чудом никого не травмировал.