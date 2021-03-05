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На Дону снова ожидается сильный ветер и мокрый снег

На Дону снова ожидается сильный ветер и мокрый снег
В донском регионе снова ожидаются сильный ветер и мокрый снег. 9 марта в Ростовской области прогнозируют комплекс неблагоприятных метеоявлений.

По информации МЧС, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах образуется гололедица, а порывы воздушных масс достигнут 65 километров в час. При этом столбики термометров опустятся до -13.

Водителей просят соблюдать ПДД на дорогах и не парковать свои авто под массивными ветками.

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