На Дону снова ожидается сильный ветер и мокрый снег

В донском регионе снова ожидаются сильный ветер и мокрый снег. 9 марта в Ростовской области прогнозируют комплекс неблагоприятных метеоявлений.По информации МЧС, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах образуется гололедица, а порывы воздушных масс достигнут 65 километров в час. При этом столбики термометров опустятся до -13.Водителей просят соблюдать ПДД на дорогах и не парковать свои авто под массивными ветками.