Вдоль лесополосы трех СНТ в Аксайском районе вырубили множество деревьев

Фото: DonDay

В садовых товариществах «Росинка», «Строитель» и «Кристалл», расположенных в Аксайском районе Ростовской области, жители бьют тревогу по поводу неизвестных лиц, варварски вырубающих лесополосу вдоль дороги к их участкам. Эту информацию опубликовал DonDay.Садоводы обнаружили людей с бензопилами и топорами днём 3 ноября.- Деревья вдоль дороги безжалостно уничтожаются, - отметила одна из местных жительниц.Никто из ответственных лиц не дал пояснений обеспокоенным жителям. Об инциденте сообщили старшему в СНТ.Ответ оказался шокирующим для людей. Оказалось, что вырубка одобрена официально. Это необходимо, чтобы провести подземные нефтепроводы на территории СНТ.Местные жители в недоумении: зачем уничтожать столько зелёных насаждений для этих работ.Пока остаётся неизвестным, насколько длинной будет вырубка и кто займется восстановлением ландшафта.