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Вдоль лесополосы трех СНТ в Аксайском районе вырубили множество деревьев

Вдоль лесополосы трех СНТ в Аксайском районе вырубили множество деревьев
В садовых товариществах «Росинка», «Строитель» и «Кристалл», расположенных в Аксайском районе Ростовской области, жители бьют тревогу по поводу неизвестных лиц, варварски вырубающих лесополосу вдоль дороги к их участкам. Эту информацию опубликовал DonDay.

Садоводы обнаружили людей с бензопилами и топорами днём 3 ноября.

- Деревья вдоль дороги безжалостно уничтожаются, - отметила одна из местных жительниц.

Никто из ответственных лиц не дал пояснений обеспокоенным жителям. Об инциденте сообщили старшему в СНТ.

Ответ оказался шокирующим для людей. Оказалось, что вырубка одобрена официально. Это необходимо, чтобы провести подземные нефтепроводы на территории СНТ.

Местные жители в недоумении: зачем уничтожать столько зелёных насаждений для этих работ.

Пока остаётся неизвестным, насколько длинной будет вырубка и кто займется восстановлением ландшафта.
Фото: DonDay
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