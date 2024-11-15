Василия Голубева могут назначить сенатором от Ростовской области уже в конце ноября

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Бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева могут назначить сенатором уже в конце ноября. Об этом сообщает портал Donday.На очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты рассмотрят бюджет региона на 2025 год, а также планы на 2026 и 2027 годы в первом чтении. Заседание перенесли на почти неделю раньше из-за планируемого назначения на новую должность Василия Голубева.Первоначально обсуждение бюджета было намечено на 25 ноября, однако оно было перенесено на 19 ноября. Источники в ЗС утверждают, что заседание 25 ноября пройдет с другой повесткой. Главным вопросом станет назначение нового сенатора. В этот день состоится официальное назначение Василия Голубева на пост сенатора от Законодательного собрания в Совете Федерации ФС РФ.В связи с ожидаемой отставкой сенатора Ирины Рукавишниковой это выглядит логично. Совет Федерации рассмотрит ее просьбу на пленарном заседании 20 ноября.