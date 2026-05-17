Пожар в квартире пятиэтажки Батайска потушили на двух квадратах

Сотрудники МЧС России по Ростовской области потушили пожар в одной из пятиэтажек Батайска. ЧП случилось в ночь на 17 мая в пятиэтажке по адресу: улица Комарова, 171.Как стало известно, возгорание возникло в квартире № 22. По свидетельству проживающих по соседству, квартира является муниципальной и пустует длительное время. Запах гари и дым, появившийся на лестничной площадке, разбудили людей.Когда на место прибыли пожарные расчеты, площадь возгорания составляла два квадратных метра. В тушении огня участвовали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины случившегося выясняются.