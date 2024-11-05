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Как отреагировали жители Ростовской области на отставку губернатора Василия Голубева

Как отреагировали жители Ростовской области на отставку губернатора Василия Голубева
Василий Голубев 4 ноября объявил о своей отставке с поста губернатора Ростовской области. В его официальных соцсетях вышел прощальный пост, который за несколько минут набрал сотни комментариев.

Люди реагировали на заявление по-разному. Одни благодарили губернатора за работу и развитие области, другие критиковали и указывали на нерешенные проблемы.

- Спасибо Вам, Василий Юрьевич, за Вашу работу! Действия любого руководящего лица всегда будут вызывать разные мнения. Удачи Вам на новом месте работы! — написал ростовчанин.

Также в комментариях начались споры о новом рабочем месте Василия Голубева. Часть донских жителей сошлись во мнении, что глава отправится на работу в новые регионы РФ или Москву.

На смену Василию Голубеву пришел уроженец Ростова-на-Дону Юрий Слюсарь. Он будет врио губернатора Ростовской области до сентября 2025 года.
Фото: Правительство РО
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