Как отреагировали жители Ростовской области на отставку губернатора Василия Голубева

Фото: Правительство РО

Василий Голубев 4 ноября объявил о своей отставке с поста губернатора Ростовской области. В его официальных соцсетях вышел прощальный пост, который за несколько минут набрал сотни комментариев.Люди реагировали на заявление по-разному. Одни благодарили губернатора за работу и развитие области, другие критиковали и указывали на нерешенные проблемы.- Спасибо Вам, Василий Юрьевич, за Вашу работу! Действия любого руководящего лица всегда будут вызывать разные мнения. Удачи Вам на новом месте работы! — написал ростовчанин.Также в комментариях начались споры о новом рабочем месте Василия Голубева. Часть донских жителей сошлись во мнении, что глава отправится на работу в новые регионы РФ или Москву.На смену Василию Голубеву пришел уроженец Ростова-на-Дону Юрий Слюсарь. Он будет врио губернатора Ростовской области до сентября 2025 года.