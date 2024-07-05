Василий Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области 5 июля
Губернатор Ростовской области прокомментировал атаку БПЛА. По информации Василия Голубева, силы ПВО 5 июля сбили десяток беспилотников.
В результате атаки и падения обломков загорелась растительность на левом берегу Ростова и в Азовском районе. На месте работают спасатели. Предварительно, во время ЧП никто не пострадал.
Напомним, жители донского региона проснулись около 03:00 от громких звуков взрывов. Некоторые успели снять на камеру момент атаки. На кадрах видно, как боеголовки направляются к Ростовской области сплошной чередой, одна за другой.
Примерно в это же время сработала система ПВО в Краснодарском крае. После атаки беспилотников на Кубань пострадали шесть человек из Приморско-Ахтарска, в том числе двое детей.