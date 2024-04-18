В результате атаки беспилотников в Ростовской области ранен сотрудник предприятия

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Губернатор Ростовской области сообщил о последствиях атаки БПЛА в районе Каменска-Шахтинского. Об этом Василий Голубев сообщил в своих соцсетях 18 апреля.Ночью жителей Каменска разбудила серия взрывов. По словам горожан, была объявлена воздушная тревога. Позже глава региона сообщил, что силами ПВО было уничтожено три беспилотника.- В результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался,- добавил губернатор донского региона.В настоящее время проводятся следственные мероприятия.