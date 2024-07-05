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Утром 5 июля совершена массовая атака беспилотников на Ростовскую область

Утром 5 июля совершена массовая атака беспилотников на Ростовскую область
Над Ростовской областью сбили больше десятка беспилотников. О том, что в регионе 5 июля отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

— В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника. Информация уточняется, — сообщил он.

Жители Ростова и Батайска подскочили около 03:00 от громких звуков взрывов. По словам очевидцев, обломки уничтоженного БПЛА упали на Левом берегу. Начался пожар в двух местах. Машины «скорой» и спасателей прибыли на место.

Судя по кадрам в соцсетях, там горит сухая растительность. Связан ли пожар с атакой БПЛА, неизвестно: в региональном МЧС пока не прокомментировали происшествие.

В этот же период, около 03 часов сработала система ПВО в Краснодарском крае. В результате атаки беспилотников в городе Приморско-Ахтарске пострадали двое детей и четверо взрослых. Им оказывают медпомощь.

Повреждения получила местная подстанция и трехэтажный жилой дом. Поэтому в городе нет воды и света. Жильцов квартир разрушенного дома эвакуировали. В ближайшие дни, возможно, и недели, они проведут в пункте временного размещения.
Фото: Rostov.ru.
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