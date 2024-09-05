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Василий Голубев: Набережную в Ростове увеличат в два раза

Василий Голубев: Набережную в Ростове увеличат в два раза
В ходе прямой линии губернатор Ростовской области Василий Голубев озвучил амбициозные планы по развитию набережной Ростова-на-Дону. Согласно заявлению, протяженность набережной планируется увеличить вдвое.

Проект модернизации, начатый еще в 2012 году, включает в себя два ключевых этапа. Первый предусматривает реконструкцию Театрального спуска с созданием выхода на обновленную набережную. Второй этап подразумевает продление набережной до 13-й Линии.

Кроме того, губернатор сообщил, что рассматривается вопрос о переносе Ростовского порта. Это может оказать существенное влияние на облик прибрежной зоны города.
Фото: Ростов ру.
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