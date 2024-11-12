Валя Карнавал с размахом отпраздновала свой день рождения

Фото: СоцСети

Ростовчанка Валя Карнавал с размахом отпраздновала свое 23-летие. Снимки с празднования дня рождения блогерша разместила 11 ноября в соцсетях.В этом году девушка решила праздновать масштабно. Гостями мероприятия стали самые популярные блогеры, певцы, продюсеры и музыканты. В числе приглашенных оказалась и семья.Для Вали подготовили сюрприз. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) спел для ростовчанки песню. Также он подарил ей огромный букет красных роз. От подарка девушка буквально не могла сдержать слез. Вместе с братом она станцевала медленный танец под песню «Выпускной».Напомним, в прошлом году накануне своего 22-летия у Вали Карнавал случилась трагедия. Отчим девушки умер. Затем у мамы на отдыхе в ОАЭ случился инсульт. Она больше «не видела смысла» в праздновании и отменила мероприятие.