Валя Карнавал разрыдалась на камеру после обвинения в фальшивости
Валя Карнавал разрыдалась на камеру после обвинения в фальшивости. Она выложила свою истерику у себя в тг-канале.
Спровоцировал девушку взлом аккаунта в запрещенной социальной сети. Мошенники получили доступ к ее аккаунту и стали разводить подписчиков на деньги. Звезда узнала об этом от своих знакомых. В этот момент она находилась на отдыхе в Дубае. Судя по всему, там успела подхватить простуду.
К счастью, восстановить доступ к аккаунту вскоре удалось. Но произошедшее глубоко задело девушку. Она записала несколько «кружочков» в «Телеграме». На видео она плачет, прикрывая лицо капюшоном.
Знаменитость подчеркнула, что в конце 2025 года столкнулась с большим количеством хейта. Люди говорили о ее искусственности и неискренности.
Валя сообщила, что уже долгое время старается не показывать на публике свои переживания. Однако психика звезды все-таки не выдержала. Общественное осуждение ее сломило.