- Мне так плохо целый день было. У меня каждую косточку как будто выкручивали наизнанку. Я легла, думала, посплю немного, выпила обезболивающее, - рассказывает Валя.

- Просто где-то мне было настолько невыносимо сильно противно, ужасно и больно, что как будто бы я захотела вычеркнуть вот такую эмоцию. Мне кажется, что сопливая, вот такая слезливая я никому не нужна. Я не жалуюсь. Я тоже человек, - сказала Карнавал.

Фото: Валя Карнавал

Валя Карнавал разрыдалась на камеру после обвинения в фальшивости. Она выложила свою истерику у себя в тг-канале.Спровоцировал девушку взлом аккаунта в запрещенной социальной сети. Мошенники получили доступ к ее аккаунту и стали разводить подписчиков на деньги. Звезда узнала об этом от своих знакомых. В этот момент она находилась на отдыхе в Дубае. Судя по всему, там успела подхватить простуду.К счастью, восстановить доступ к аккаунту вскоре удалось. Но произошедшее глубоко задело девушку. Она записала несколько «кружочков» в «Телеграме». На видео она плачет, прикрывая лицо капюшоном.Знаменитость подчеркнула, что в конце 2025 года столкнулась с большим количеством хейта. Люди говорили о ее искусственности и неискренности.Валя сообщила, что уже долгое время старается не показывать на публике свои переживания. Однако психика звезды все-таки не выдержала. Общественное осуждение ее сломило.