Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Валя Карнавал разрыдалась на камеру после обвинения в фальшивости

Валя Карнавал разрыдалась на камеру после обвинения в фальшивости
Валя Карнавал разрыдалась на камеру после обвинения в фальшивости. Она выложила свою истерику у себя в тг-канале.

Спровоцировал девушку взлом аккаунта в запрещенной социальной сети. Мошенники получили доступ к ее аккаунту и стали разводить подписчиков на деньги. Звезда узнала об этом от своих знакомых. В этот момент она находилась на отдыхе в Дубае. Судя по всему, там успела подхватить простуду.

- Мне так плохо целый день было. У меня каждую косточку как будто выкручивали наизнанку. Я легла, думала, посплю немного, выпила обезболивающее, - рассказывает Валя.


К счастью, восстановить доступ к аккаунту вскоре удалось. Но произошедшее глубоко задело девушку. Она записала несколько «кружочков» в «Телеграме». На видео она плачет, прикрывая лицо капюшоном.

Знаменитость подчеркнула, что в конце 2025 года столкнулась с большим количеством хейта. Люди говорили о ее искусственности и неискренности.

- Просто где-то мне было настолько невыносимо сильно противно, ужасно и больно, что как будто бы я захотела вычеркнуть вот такую эмоцию. Мне кажется, что сопливая, вот такая слезливая я никому не нужна. Я не жалуюсь. Я тоже человек, - сказала Карнавал.


Валя сообщила, что уже долгое время старается не показывать на публике свои переживания. Однако психика звезды все-таки не выдержала. Общественное осуждение ее сломило.
Фото: Валя Карнавал
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.