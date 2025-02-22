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Валя Карнавал вспомнила, когда почувствовала себя успешной

Валя Карнавал вспомнила, когда почувствовала себя успешной
Валя Карнавал рассказала, когда почувствовала себя успешной. Об этом она сообщила в одном из шоу.

Девушка призналась, что осознание пришло к ней давно. В тот момент у нее было всего 70 тысяч подписчиков. Валя пошла в магазин и там встретила свою фанатку.

- Это было 31 декабря. Я накинула на себя, что попалось под руку, и пошла в магазин. Девочка подошла и начала спрашивать Это…это что, ты, Валя Карнавал? - рассказывает ростовчанка.

Напомним, блогерша обрела популярность еще в 2018 году. В то время она снимала короткие видеоролики, которые набирали большое количество просмотров. А в феврале 2020 года девушка переехала в Москву. Постепенно ее доходы увеличивались, девушка начала сниматься в кино, популярных шоу, записала несколько треков.
Фото: СоцСети
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