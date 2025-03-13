Валя Карнавал напомнила фанатам о конфликте с Инстасамкой

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Валя Карнавал напомнила о конфликте с Инстасамкой. Девушка разместила видеоролик под песни Дарьи Зотеевой.Напомним, в 2024 году после выхода очередной песни Инстасамки между девушками возник конфликт. В грубой форме Дарья дала понять, что сзади ее формы лучше, чем у Карнавал. Еще до этого в жизни девушки произошли неприятные события. Блогерша рассталась с Егором Кридом. Инстасамка позднее почувствовала себя виноватой.- Я считаю, что я должна попросить прощения у Вали Карнавал за тот случай, когда я спела про нее после того, как Егор Крид выпустил альбом Pussy Boy. Он и так ее обидел, еще и я накинула. Я прошу прощения, Валь. Я была токсик, я знаю, - рассказывала она.После этого Карнавал простила певицу и теперь записывает видеоролики под ее песни.