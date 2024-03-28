Валя Карнавал написала стихотворение, посвященное жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
Валя Карнавал написала стихотворение, посвященное жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Блогер опубликовала строки в своем телеграм-канале.
Девушка ранее выражала соболезнования. Она также посещала стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла». Блогер решила написать стихотворение, посвященное жертвам теракта:
«Как можно просто взять и на курок нажать?
Как можно в спину сыну перед глазами матери стрелять?
Пойдя на этот шаг, чем нужно думать?
И кем же нужно быть, чтоб взять и сотню человек за раз убить?
Как можно просто взять
И бедное дитя отца лишить?
Как можно убежать, надеясь,
Что спокойно будешь спать и жить?
Шагая берцами по крови, будто лаве раскаленной,
Поджечь концертный зал, когда-то радостью и смехом накаленный,
Уйти, оставив задыхаться в темноте,
Кем нужно быть, оставив умирать детей?
Мы эту ночь навечно будем помнить,
Весна горит, неся с собою души невиновных,
Но близок час, расплата не заставит долго ждать,
Ведь души наши только Бог способен забирать!».
Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько неизвестных мужчин в камуфляжной одежде приехали в концертный зал. Они начали в упор расстреливали невинных людей. Террористы также принесли с собой горючие смеси и устроили масштабный пожар, который в итоге распространился на 13 тысяч квадратных метров. В опубликованном МЧС списке погибших при теракте числятся 143 человека.