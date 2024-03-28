Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Валя Карнавал написала стихотворение, посвященное жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Валя Карнавал написала стихотворение, посвященное жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
Валя Карнавал написала стихотворение, посвященное жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Блогер опубликовала строки в своем телеграм-канале.

Девушка ранее выражала соболезнования. Она также посещала стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла». Блогер решила написать стихотворение, посвященное жертвам теракта:

«Как можно просто взять и на курок нажать?

Как можно в спину сыну перед глазами матери стрелять?

Пойдя на этот шаг, чем нужно думать?

И кем же нужно быть, чтоб взять и сотню человек за раз убить?

Как можно просто взять

И бедное дитя отца лишить?

Как можно убежать, надеясь,

Что спокойно будешь спать и жить?

Шагая берцами по крови, будто лаве раскаленной,

Поджечь концертный зал, когда-то радостью и смехом накаленный,

Уйти, оставив задыхаться в темноте,

Кем нужно быть, оставив умирать детей?

Мы эту ночь навечно будем помнить,

Весна горит, неся с собою души невиновных,

Но близок час, расплата не заставит долго ждать,

Ведь души наши только Бог способен забирать!».

Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько неизвестных мужчин в камуфляжной одежде приехали в концертный зал. Они начали в упор расстреливали невинных людей. Террористы также принесли с собой горючие смеси и устроили масштабный пожар, который в итоге распространился на 13 тысяч квадратных метров. В опубликованном МЧС списке погибших при теракте числятся 143 человека.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.