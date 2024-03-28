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Валя Карнавал написала стихотворение, посвященное жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Блогер опубликовала строки в своем телеграм-канале.Девушка ранее выражала соболезнования. Она также посещала стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла». Блогер решила написать стихотворение, посвященное жертвам теракта:«Как можно просто взять и на курок нажать?Как можно в спину сыну перед глазами матери стрелять?Пойдя на этот шаг, чем нужно думать?И кем же нужно быть, чтоб взять и сотню человек за раз убить?Как можно просто взятьИ бедное дитя отца лишить?Как можно убежать, надеясь,Что спокойно будешь спать и жить?Шагая берцами по крови, будто лаве раскаленной,Поджечь концертный зал, когда-то радостью и смехом накаленный,Уйти, оставив задыхаться в темноте,Кем нужно быть, оставив умирать детей?Мы эту ночь навечно будем помнить,Весна горит, неся с собою души невиновных,Но близок час, расплата не заставит долго ждать,Ведь души наши только Бог способен забирать!».Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько неизвестных мужчин в камуфляжной одежде приехали в концертный зал. Они начали в упор расстреливали невинных людей. Террористы также принесли с собой горючие смеси и устроили масштабный пожар, который в итоге распространился на 13 тысяч квадратных метров. В опубликованном МЧС списке погибших при теракте числятся 143 человека.