Фото: соцсети

В списке погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» нет семьи из Ростовской области. Об этом сообщила дочь пропавшей во время теракта Виктории Ч. в социальных сетях.Днем 26 марта МЧС России опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в котором числятся 95 человек. В перечне жертв трагедии нет имен 44-летней Виктории Ч., ее 12-летнего сына и мужа.- Моих там нет, - написала в соцсетях Ангелина, дочь Виктории.Со дня трагедии уже прошло три дня, однако близкие все еще надеются найти их живыми. Родные продолжают обзванивать больницы и пытаются искать хоть кого-то из выживших, кто видел Викторию с семьей в последний раз.Напомним, 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» оказались как минимум четверо жителей Ростовской области. Это Виктория Ч. с сыном, одна жительница Волгодонска и еще одна женщина из Матвеева Кургана - Елена Серегина. Известно только о Елене Серегиной, которая смогла выбраться из кровавого побоища, которое происходило в тот вечер. Дончанка получила два огнестрельных ранения и сейчас находится в медучреждении. Информации об остальных нет.