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В Ростовской области отменили карантин по африканской чуме свиней

В Ростовской области отменили карантин по африканской чуме свиней

В марте в Багаевском у диких кабанов нашли африканскую чуму свиней, в связи с чем на территории был введен карантин. Спустя два месяца после всех проверок карантин сняли. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Вирус нашли на территории урочища "Щучье". В охотхозяйстве не следили за питанием животных, вовремя не обновляли корм, который хранился на складе. Кроме того, сотрудники игнорировали правила утилизации трупов и частей диких кабанов. Неоднократное нарушение требований, установленных ветеринарным законодательством, привело к возникновению очага инфекции.

Мероприятия по ликвидации и предотвращению вируса завершили к концу мая. Благодаря этому карантин удалось снять.
Фото: orange-lab.ru
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