В Волгодонске в третий раз надеются продать имущество обанкротившегося «Технодона»

В Волгодонске объявлен новый аукцион по продаже имущества компании, занимавшейся переработкой цветных металлов. Это уже третья попытка реализовать активы предприятия, предыдущие два аукциона не вызвали интереса у потенциальных покупателей.

Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на торги выставлено 10 лотов общей стоимостью 10,9 миллиона рублей.

В перечень имущества входят:
Седельный тягач Mercedes-Benz Actros
Оптико-эмиссионный спектрометр Q4 Mobile
Плавильные и оплавочные печи
Газораспределительный пункт
Гидростанция
Газовые горелки
Пресс
Газовый миксер

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта 2026 года.

ООО "Технодон" было зарегистрировано в Волгодонске в январе 2005 года и специализировалось на переработке отходов и лома цветных металлов. В ноябре 2024 года организацию признали банкротом из-за долгов перед кредиторами.
Фото: нейросеть
