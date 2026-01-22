В Волгодонске в третий раз надеются продать имущество обанкротившегося «Технодона»

Фото: нейросеть

В Волгодонске объявлен новый аукцион по продаже имущества компании, занимавшейся переработкой цветных металлов. Это уже третья попытка реализовать активы предприятия, предыдущие два аукциона не вызвали интереса у потенциальных покупателей.Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на торги выставлено 10 лотов общей стоимостью 10,9 миллиона рублей.В перечень имущества входят:Седельный тягач Mercedes-Benz ActrosОптико-эмиссионный спектрометр Q4 MobileПлавильные и оплавочные печиГазораспределительный пунктГидростанцияГазовые горелкиПрессГазовый миксерЗаявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта 2026 года.ООО "Технодон" было зарегистрировано в Волгодонске в январе 2005 года и специализировалось на переработке отходов и лома цветных металлов. В ноябре 2024 года организацию признали банкротом из-за долгов перед кредиторами.