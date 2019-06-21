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В Волгодонске 20-летнего парня обвиняют в краже из магазина

В Волгодонске 20-летнего парня обвиняют в краже из магазина
В Волгодонске 20-летнего парня подозревают в краже из магазина. В отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Заявление в полицию подал хозяин одного из магазинов Волгодонска. По его словам, со склада пропал ноутбук, который стоит около 10 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний парень. По версии правоохранителей, ночью он взломал дверь магазина, незаконно проник в помещение и забрал с собой ноутбук. После этого молодой человек скрылся.

– Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято и будет передано законному владельцу, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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