В Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области



Фото: Dw.com

В Украине заявили о неполноценности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР. Об этом докладывает украинская разведка.



По словам спикера министерства обороны по вопросам Операции объединенных сил в Донбассе Дмитрия Гуцуляка, документ будет с ограничением.

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляка.



Он также сообщил, что жители республик не довольны процессом оформления паспортов. Гуцуляк, ссылаясь на своих информаторов, утверждает, что правоохранители ДНР и ЛНР выявляет недовольных и проводит с ними разъяснительную работу.



Однако не исключено, что опубликованные данные распространяются, чтобы внести сумятицу среди жителей непризнанных республик. Как известно, украинские власти выступили с резкой критикой введения упрощенного порядка получения российских паспортов для граждан ЛНР и ДНР.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. Упрощенный порядок предполагает сокращение сроков выдачи документа и уменьшения количества необходимых для этого бумаг.