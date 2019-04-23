В Ростовской области готовятся к выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР





После указа президента России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для жителей непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик в Ростовской области стали готовиться к массовой выдаче новых удостоверений.



По словам источника Rostov.ru, на приграничных с ДНР и ЛНР территориях полным ходом разворачиваются мобильные пункты миграционной службы, которые и будут заниматься оформлением и выдачей документов. Эта работа идёт уже несколько недель.

- В Ростовскую область на год будут прикомандированы десятки сотрудников миграционной службы из других регионов, в том числе из Москвы, - рассказал источник.



Основным местом дислокации команды станет приграничный Донецк.



Добавим, что 24 апреля, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа, упрощающего порядок получения российского гражданства, глава миграционного подразделения МВД России Валентина Казакова сделала заявление. По её словам, паспорта жителям республик будут выдаваться в Ростовской области.