Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Украина попросит Евросоюз признать недействительными паспорта жителей ДНР и ЛНР, выданные в Ростовской области

Украина попросит Евросоюз признать недействительными паспорта жителей ДНР и ЛНР, выданные в Ростовской области
Фото: imag.one
Украина обратится к Евросоюзу с просьбой признать недействительными паспорта жителей ДНР и ЛНР, полученные в Ростовской области. Об этом рассказал украинский государственный и общественный деятель Георгий Тука в эфире телеканала ATR.

Подобные меры применялись к жителям Крыма после вхождения полуострова в состав России. Теперь предлагается ввести аналогичные санкции в отношении граждан, получивших удостоверения личности в двух отделениях Ростовской области. При этом под ограничения попадут не только жители непризнанных республик, но и россияне, получившие документы в этих отделениях.
- В отношении всех паспортов без исключения, которые выдаются в этих отделениях, независимо от того, житель ли это Ростовской области или Донецкой, или Мурманской, нет никакой разницы, - пояснил политик. - Любой паспорт РФ, который выдан в этом паспортном отделении, считается недействительным.

Но каков будет ответ Евросоюза на предложение Киева, неизвестно.

Напомним, в апреле был принят закон, по которому жители Донецкой и Луганской Народных Республик могут получить паспорт россиянина по упрощенной системе. Документы выдают в двух отделениях Ростовской области. Кроме того, в июле президент России подписал указ, согласно которому получить документы по «упрощенке» также могут жители Донбасса, проживающие на территории, подконтрольной Украине.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.