Украина попросит Евросоюз признать недействительными паспорта жителей ДНР и ЛНР, выданные в Ростовской области



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Украина обратится к Евросоюзу с просьбой признать недействительными паспорта жителей ДНР и ЛНР, полученные в Ростовской области. Об этом рассказал украинский государственный и общественный деятель Георгий Тука в эфире телеканала ATR.



Подобные меры применялись к жителям Крыма после вхождения полуострова в состав России. Теперь предлагается ввести аналогичные санкции в отношении граждан, получивших удостоверения личности в двух отделениях Ростовской области. При этом под ограничения попадут не только жители непризнанных республик, но и россияне, получившие документы в этих отделениях.

- В отношении всех паспортов без исключения, которые выдаются в этих отделениях, независимо от того, житель ли это Ростовской области или Донецкой, или Мурманской, нет никакой разницы, - пояснил политик. - Любой паспорт РФ, который выдан в этом паспортном отделении, считается недействительным.



Но каков будет ответ Евросоюза на предложение Киева, неизвестно.



Напомним, в апреле был принят закон, по которому жители Донецкой и Луганской Народных Республик могут получить паспорт россиянина по упрощенной системе. Документы выдают в двух отделениях Ростовской области. Кроме того, в июле президент России подписал указ, согласно которому получить документы по «упрощенке» также могут жители Донбасса, проживающие на территории, подконтрольной Украине.