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В тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» вошёл специалист из Испании

В тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» вошёл специалист из Испании
В тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» вошёл специалист из Испании. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды.

42-летний Маркус Мерино будет заниматься анализом статистических данных. Он будет изучать статистику матчей, индивидуальные показатели игроков, тактические схемы и прогнозировать результаты.

Ранее Маркус работал тренером в молодёжной команде ФК «Расинг». С 2014 по 2021 годы он был ассистентом главного тренера в ФК «Вильярреал». Также он занимал должность спортивного директора в ФК «Альбион» (Уругвай) и руководил методическим отделом, а также работал футбольным тренером в «Атлетик Бильбао».
Фото: ФК Ростов
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