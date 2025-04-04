Фото: ФК Ростов

В тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» вошёл специалист из Испании. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды.42-летний Маркус Мерино будет заниматься анализом статистических данных. Он будет изучать статистику матчей, индивидуальные показатели игроков, тактические схемы и прогнозировать результаты.Ранее Маркус работал тренером в молодёжной команде ФК «Расинг». С 2014 по 2021 годы он был ассистентом главного тренера в ФК «Вильярреал». Также он занимал должность спортивного директора в ФК «Альбион» (Уругвай) и руководил методическим отделом, а также работал футбольным тренером в «Атлетик Бильбао».