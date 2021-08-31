В Таганрогском заливе началось нашествие мошек
В Таганрогском заливе отдыхающих застигли врасплох мошки. Тысячи мелких насекомых покрывают тела людей, стоит тем приблизиться к берегу. Об очередной напасти очевидцы рассказали в социальных сетях 1 сентября.
Полчища насекомых обнаружили в станице Голубицкой Азовского района. Местные жители рассказали, что мошки и раньше там появлялись каждый год. Однако в этот раз их количество значительно увеличилось.
Ранее Rostov.ru сообщал о водорослях, покрывших берега Таганрогского залива, и нашествии зеленых комаров. Вероятно, насладиться последними теплыми днями у Азовского моря отдыхающим не удастся.