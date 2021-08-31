Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганрогском заливе началось нашествие мошек

В Таганрогском заливе началось нашествие мошек
В Таганрогском заливе отдыхающих застигли врасплох мошки. Тысячи мелких насекомых покрывают тела людей, стоит тем приблизиться к берегу. Об очередной напасти очевидцы рассказали в социальных сетях 1 сентября.

Полчища насекомых обнаружили в станице Голубицкой Азовского района. Местные жители рассказали, что мошки и раньше там появлялись каждый год. Однако в этот раз их количество значительно увеличилось.

Ранее Rostov.ru сообщал о водорослях, покрывших берега Таганрогского залива, и нашествии зеленых комаров. Вероятно, насладиться последними теплыми днями у Азовского моря отдыхающим не удастся.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.