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Нашествие мошкары обрушилось на Таганрог: видео

Нашествие мошкары обрушилось на Таганрог: видео
Жители Таганрога пожаловались на нашествие мошкары в городе. Видео они поделились в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных 17 июля в соцсетях, видно, как тысячи мелких насекомых облепили стену и двери магазина. Для таганрожцев нашествие мошкары не в диковинку. В то время, как приезжих они пугают не на шутку.

Биологи успокаивают, мошкара - это обычные обитатели морского города хирономиды. Их появлению в Таганроге способствуют особенности природы. Из-за того, что вода в Таганрогском заливе теплая, мошки активно размножаются.

Несмотря на это, боятся насекомых не стоит. Они совсем не кусаются и не представляют для человека никакой опасности. Их большое количество объясняется тем, что во время предыдущего потепления они отложили яйца.

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