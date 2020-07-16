Нашествие мошкары обрушилось на Таганрог: видео

Жители Таганрога пожаловались на нашествие мошкары в городе. Видео они поделились в социальных сетях.На кадрах, опубликованных 17 июля в соцсетях, видно, как тысячи мелких насекомых облепили стену и двери магазина. Для таганрожцев нашествие мошкары не в диковинку. В то время, как приезжих они пугают не на шутку.Биологи успокаивают, мошкара - это обычные обитатели морского города хирономиды. Их появлению в Таганроге способствуют особенности природы. Из-за того, что вода в Таганрогском заливе теплая, мошки активно размножаются.Несмотря на это, боятся насекомых не стоит. Они совсем не кусаются и не представляют для человека никакой опасности. Их большое количество объясняется тем, что во время предыдущего потепления они отложили яйца.