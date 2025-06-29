В Таганроге жители вторые сутки сидят без света

Фото: Rostov.ru

В городе Таганроге Ростовской области жители сидят без света вторые сутки. Об этом информирует глава города Светлана Камбулова.Свет отключили еще 28 июня около 22:00. Без электроснабжения остались люди в Северном районе. Их переподключили на резервную линию. Специалисты провели еще одну проверку и свет отключили на Жукова, 1. В настоящее время дом подключают к резервному источнику.Также без электроснабжения сидят жители в районе Мариупольского шоссе.Как скоро электроэнергию восстановят, не сообщается.