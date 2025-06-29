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В Таганроге жители вторые сутки сидят без света

В Таганроге жители вторые сутки сидят без света
В городе Таганроге Ростовской области жители сидят без света вторые сутки. Об этом информирует глава города Светлана Камбулова.

Свет отключили еще 28 июня около 22:00. Без электроснабжения остались люди в Северном районе. Их переподключили на резервную линию. Специалисты провели еще одну проверку и свет отключили на Жукова, 1. В настоящее время дом подключают к резервному источнику.
Также без электроснабжения сидят жители в районе Мариупольского шоссе.

Как скоро электроэнергию восстановят, не сообщается.
Фото: Rostov.ru
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