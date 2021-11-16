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В Шахтах детсад и отделение скорой помощи вторые сутки сидят без воды

В Шахтах детсад и отделение скорой помощи вторые сутки сидят без воды
В Шахтах жители нескольких районов, а также детский сад и отделение скорой помощи, сидят без воды вторые сутки. Накануне, 17 ноября водоснабжение прекратили на сутки. Однако на следующий день вода из кранов так и не пошла.

В связи с этим детсад №48 принимает детей только по особой необходимости и до 12 часов, большинство же попросили остаться дома. Также без воды остались центральное отделение скорой помощи, ВГСЧ, клуб «Планета» и жители улицы Красной Армии и Пролетарской.

Как сообщили DonDay Шахты, устранить проблему за сутки не удалось. Аварийные работы на водоводе до сих пор ведутся, и пока неизвестно, когда их завершат.

Помимо отсутствия воды, в Шахтах появились и проблемы с отоплением. На холод в доме жалуется жительница переулка Закрытого, 20А. При этом в городе начались заморозки.
Фото: Rostov.ru.
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